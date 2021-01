Il politically correct ha cambiato i giocattoli. Dal kit "Io fumo" ai Lego "pacifisti" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Regalare ad un figlio un kit per realizzare la perfetta centrale nucleare (con vera polvere radioattiva dentro) è un pensiero che oggi farebbe rabbrividire qualunque genitore. Non solo per la pericolosità (motivo per il quale il gioco, al secolo “Atomic Energy Lab”, fu messo letteralmente al bando negli USA), ma anche per una ragione etica. L’idea alla base di giochi come “Io fumo!”, comprensivo di pipa, finto accendino e finto pacchetto di sigarette, era che un bambino potesse giocare a “fare il grande”, imitando il papà che fumava. Lo stesso vale per “Chiara”, la mamma che aspettava la fine della lavatrice. Nell’epoca “meravigliosa del politicamente scorretto” (per citare il collezionista che ha messo online “Io fumo!) ai bambini di allora, oggi quarantenni, veniva davvero venduto di tutto. Oggi i giocattoli si sono trasformati ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Regalare ad un figlio un kit per realizzare la perfetta centrale nucleare (con vera polvere radioattiva dentro) è un pensiero che oggi farebbe rabbrividire qualunque genitore. Non solo per la pericolosità (motivo per il quale il gioco, al secolo “Atomic Energy Lab”, fu messo letteralmente al bando negli USA), ma anche per una ragione etica. L’idea alla base di giochi come “Io!”, comprensivo di pipa, finto accendino e finto pacchetto di sigarette, era che un bambino potesse giocare a “fare il grande”, imitando il papà che fumava. Lo stesso vale per “Chiara”, la mamma che aspettava la fine della lavatrice. Nell’epoca “meravigliosa del politicamente scorretto” (per citare il collezionista che ha messo online “Io!) ai bambini di allora, oggi quarantenni, veniva davvero venduto di tutto. Oggi isi sono trasformati ...

herbertballeri : Prima vogliono il politically correct, poi si lamentano che i film e robe varie non facciano più ridere - Lacie1530 : Frase a cazzo completamente inutile, messa solo per fare il contentino politically correct - haroldismylifee : RT @Ginginnigin: SDG: 'Per me la normalità è una persona garbata, corretta, non troppo eccessiva.' Stefania: 'Per me la normalità è essere… - diversodavoi : @gio_colfer Non l'ho ancora finita ma ho notato tantissime frasi buttate li apposta per il politically correct (ad esempio questa). - elenazille_00 : RT @Ginginnigin: SDG: 'Per me la normalità è una persona garbata, corretta, non troppo eccessiva.' Stefania: 'Per me la normalità è essere… -

Ultime Notizie dalla rete : politically correct ‘Basta politically correct’ e poi fanno discorsi reazionari. Da che parte stare? Il Fatto Quotidiano Il politically correct ha cambiato i giocattoli. Dal kit "Io fumo" ai Lego "pacifisti"

Oggi i giocattoli si sono trasformati sotto i nostri occhi, non rimanendo immuni all’influenza del politically correct. Il caso della Lego lo dimostra: di recente la storica azienda danese di mattonci ...

Anche Disney ci sta rubando la Storia

In nome del politicamente corretto si continuano a mettere in discussione fatti e personaggi storici. E anche le attrazioni all'interno dei parchi di divertimento ...

Oggi i giocattoli si sono trasformati sotto i nostri occhi, non rimanendo immuni all’influenza del politically correct. Il caso della Lego lo dimostra: di recente la storica azienda danese di mattonci ...In nome del politicamente corretto si continuano a mettere in discussione fatti e personaggi storici. E anche le attrazioni all'interno dei parchi di divertimento ...