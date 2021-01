Hong Kong: scontro Cina-Gb, Pechino non riconoscerà più passaporto Bno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pechino, 29 gen. (Adnkronos) - Dal 31 gennaio Pechino non riconoscerà più come documento d'identità e di viaggio valido il passaporto britannico 'Bno' (British National Overseas). Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, minacciando ulteriori azioni di ritorsione contro la Gran Bretagna, dove proprio domenica prenderà il via un programma che potrebbe permettere a quasi tre milioni di abitanti di Hong Kong in possesso del passaporto 'Bno' di ottenere la cittadinanza britannica in tempi rapidi. La misura decisa da Londra ha l'obiettivo di contrastare gli effetti della contestata legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. "La Gran Bretagna ha ignorato il fatto che Hong ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - Dal 31 gennaiononpiù come documento d'identità e di viaggio valido ilbritannico 'Bno' (British National Overseas). Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, minacciando ulteriori azioni di ritorsione contro la Gran Bretagna, dove proprio domenica prenderà il via un programma che potrebbe permettere a quasi tre milioni di abitanti diin possesso del'Bno' di ottenere la cittadinanza britannica in tempi rapidi. La misura decisa da Londra ha l'obiettivo di contrastare gli effetti della contestata legge sulla sicurezza nazionale di. "La Gran Bretagna ha ignorato il fatto che...

petergomezblog : In Uk altri 40mila contagi e 1.400 morti. Belgio vieta i viaggi all’estero non essenziali fino al 1 marzo. Primo lo… - MediasetTgcom24 : Covid, Hong Kong: due giorni lockdown per migliaia cittadini #hongkong - nucciacocco : RT @Massimo20_IT: Non è un quadro, sono le risaie terrazzate di Yuanyang in Cina, Patrimonio dell'Unesco, alimentate dalle acque del Fiume… - duesoli : RT @Massimo20_IT: Non è un quadro, sono le risaie terrazzate di Yuanyang in Cina, Patrimonio dell'Unesco, alimentate dalle acque del Fiume… - GiusPecoraro : RT @convivioblog: @davidallegranti @mariz963 Invece si può dire che Xi Jnping è un grande amico dell'Italia. Lui, così rispettoso della vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Il Regno Unito lancia il programma di cittadinanza facile per dissidenti di Hong Kong la Repubblica Hong Kong: scontro Cina-Gb, Pechino non riconoscerà più passaporto Bno

Pechino, 29 gen. (Adnkronos) - Dal 31 gennaio Pechino non riconoscerà più come documento d'identità e di viaggio valido il passaporto britannico 'Bno' (British National Overseas). Lo ha annunciato il ...

Piazza Affari negativa, bene lo spread. Bancari in rosso, sale Leonardo. FTSE MIB -0,9%

Piazza Affari negativa, bene lo spread. Piazza Affari negativa, bene lo spread. Bancari in rosso, sale Leonardo. FTSE MIB -0,9%. *Il FTSE MIB segna -0,9%, il FTSE Italia All-Share -0,9%, il FTSE Itali ...

Pechino, 29 gen. (Adnkronos) - Dal 31 gennaio Pechino non riconoscerà più come documento d'identità e di viaggio valido il passaporto britannico 'Bno' (British National Overseas). Lo ha annunciato il ...Piazza Affari negativa, bene lo spread. Piazza Affari negativa, bene lo spread. Bancari in rosso, sale Leonardo. FTSE MIB -0,9%. *Il FTSE MIB segna -0,9%, il FTSE Italia All-Share -0,9%, il FTSE Itali ...