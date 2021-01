Giorgio, il pappagallo di Alda D'Eusanio al GF Vip?/ È polemica: 'È scorretto!' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il pappagallo di Alda D'Eusanio al GF? polemica da tutti i fronti La veterinaria Franca Ciani, come ricorda la NostraTv, al quotidiano Libero, riferendosi alle abitudini del pappagallo, ha detto: "Il ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 29 gennaio 2021) IldiD'al GF?da tutti i fronti La veterinaria Franca Ciani, come ricorda la NostraTv, al quotidiano Libero, riferendosi alle abitudini del, ha detto: "Il ...

robertospek : @GrandeFratello Parte finale del bellissimo articolo di Daniela Mastromattei su 'Libero' di oggi. Giorgio, il papp… - zerowidee : @danitrash77 ma ti immagini cosa sarebbe stato con lei e giorgio il pappagallo in coppia con flavia vento e i sette cani - dianacalibana : @GiacomoRisitano @Peeioor @guffanti_marco @pa_tere @sammieajo Ti sei perso il granchio che insultava Aureliano e Gi… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: Alda D’Eusanio (ed il pappagallo Giorgio) new entry in casa? - Miriam21164588 : @Adriana92847690 @pairluimelia Una concorrente a un mese più o meno dalla fine, fresca fresca e magari vince pure?!… -