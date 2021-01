Gf Vip, il fratello di Dayane commenta su Rosalinda e i fan esultano (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ bastato un suo commento per fare letteralmente impazzire i follower su Instagram Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è nata una bellissima amicizia nella casa del Grande fratello Vip. Le due donne sono legatissime, anche se hanno avuto momenti no ma li hanno superati tra gelosie e abbracci e baci. Leggi anche–> GF Vip, Dayane Mello a Rosalinda Cannavò: “Devi pensare alla tua carriera” (Video) L’attrice siciliana sta vivendo un periodo di incertezze legato alla sua situazione sentimentale, forse un po’ di stanchezza nei confronti di un rapporto che Rosalinda ha messo più volte in dubbio con il fidanzato Giuliano. Di recente, durante la diretta del Gf Vip di lunedì scorso, i due fidanzati si sono confrontati e Giuliano le ha fatto la proposta di trasferirsi da lui a Milano, ma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ bastato un suo commento per fare letteralmente impazzire i follower su Instagram TraMello eCannavò è nata una bellissima amicizia nella casa del GrandeVip. Le due donne sono legatissime, anche se hanno avuto momenti no ma li hanno superati tra gelosie e abbracci e baci. Leggi anche–> GF Vip,Mello aCannavò: “Devi pensare alla tua carriera” (Video) L’attrice siciliana sta vivendo un periodo di incertezze legato alla sua situazione sentimentale, forse un po’ di stanchezza nei confronti di un rapporto cheha messo più volte in dubbio con il fidanzato Giuliano. Di recente, durante la diretta del Gf Vip di lunedì scorso, i due fidanzati si sono confrontati e Giuliano le ha fatto la proposta di trasferirsi da lui a Milano, ma ...

