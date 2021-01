‘Gf Vip 5’, Giulia De Lellis lancia una stoccata ad Alfonso Signorini dopo l’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli! (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha stupito i telespettatori l’incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: arrivato in studio per la proclamazione del finalista insieme al suo avversario al televoto Andrea Zelletta, Pierpaolo è stato eletto dal pubblico il secondo finalista del reality. In studio il giovane si è ritrovato faccia a faccia con la Gregoraci, con la quale, nella prima parte della sua avventura al Gf Vip ha vissuto un’amicizia speciale, un’infatuazione mai ricambiata, salvo poi trovare l’amore tra le braccia di Giulia Salemi, con la quale, nonostante i pareri avversi della famiglia e dei fan dell’ex ‘coppia’, Pierpaolo ha iniziato una storia che si è presto trasformata in una storia importante, al punto da far nascere nell’ex Velino il ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha stupito i telespettatoritraPretelli edal Grande Fratello Vip 5: arrivato in studio per la proclamazione del finalista insieme al suo avversario al televoto Andrea Zelletta,è stato eletto dal pubblico il secondo finalista del reality. In studio il giovane si è ritrovato faccia a faccia con la, con la quale, nella prima parte della sua avventura al Gf Vip ha vissuto un’amicizia speciale, un’infatuazione mai ricambiata, salvo poi trovare l’amore tra le braccia diSalemi, con la quale, nonostante i pareri avversi della famiglia e dei fan dell’ex ‘coppia’,ha iniziato una storia che si è presto trasformata in una storia importante, al punto da far nascere nell’ex Velino il ...

