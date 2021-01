GameStop | la rivolta dei piccoli trader contro gli Hedge Fund | i broker bloccano gli acquisti

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mondo del trading e della finanza è stato scosso alle fondamenta dal caso. Negli scorsi giorni tantisi sono coalizzati sfruttando il web perbattere alle operazioni finanziarie al ribasso dei grandi fondi speculativi, costringendoli a rivedere le proprie posizioni. Una strategia che ha permesso guadagni ingenti a tantioperatori di borsa, ma che ha comportato perdite altrettanto rilevanti per i fondi speculativi. Il caso principale è quello del titolo. Ormai vicino al fallimento, le sue quotazioni sono esplose dopo che iribelli ne hanno moltiplicato le quotazioni per 17 volte. Ma sul piatto vi sono operazioni simili effettuate su titoli come Blackberry, AMC, Express Inc e Koss. Una situazione che si è ...