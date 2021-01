Figc | Gravina | “Ibra-Lukaku? Immagine che va messa in discussione”

TgLa7 : ++ #Calcio: Procura #Figc acquisisce referto caso #IbraLukaku ++ Gravina: 'Immagini non belle, ora accertamenti sulla vicenda' - TuttoMercatoWeb : FIGC, Gravina sullo scontro Ibra-Lukaku: 'Brutta immagine, il Procuratore vuole vederci chiaro' - savageimperator : RT @sportface2016: +++La procura della #Figc ha acquisito il referto della lite #Ibrahimovic-#Lukaku. #Gravina: 'Immagini non belle, vanno… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: FIGC, Gravina sullo scontro Ibra-Lukaku: “Brutta immagine, il Procuratore vuole vederci chiaro” - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - La Procura Figc acquisisce il referto sul caso Ibra-Lukaku, Gravina: 'Immagini non belle, ora accertamenti sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc Gravina

Lo ha annunciato il presidente dellaGabriele: "Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione. Dal punto di vista regolamentare l'arbitro ha evidenziato ...Commenta per primo Gabriele, presidente federale, ha parlato così dello scontro di Coppa Italia tra Ibrahimovic e Lukaku, c he ha destato numerose polemiche e una giornata di squalifica per entrambi, finora: 'Non è stata ...GRAVINA EUROPEI STADI – “Mi sento di garantire che l’Europeo sarà itinerante, ho avuto rassicurazioni dall’Uefa. Ci siamo aggiornati al 5 di aprile, la settimana prossima ci sarà già uno scambio di ri ...Gabriele Gravina, presidente della Figc, interviene subito dopo il Consiglio Federale di oggi. Queste le sue parole riprese da TMW: “Oggi un consiglio federale che aveva come ...