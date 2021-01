De Laurentiis sarà allo stadio anche per Napoli-Parma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il momento è delicato e la sua presenza è indispensabile. Aurelio De Laurentiis, da esperto capo d’azienda, è consapevole della necessità dell’occhio del padrone. La prima risposta della squadra è stata quella che si aspettava, con il Napoli che ha battuto lo Spezia in Coppa Italia (non senza difficoltà) conquistando le semifinali. Un risultato che però deve rappresentare l’inizio di una serie positiva, adesso che gli impegni valgono molto: oltre alla coppa, ci saranno anche gli scontri diretti con Juve e Atalanta in campionato (13 e 21 febbraio) e l’Europa League (18 e 25 febbraio). Per questo, il presidente sarà nuovamente presente al Maradona per la prossima gara del Napoli, contro il Parma, la prima del girone di ritorno della Serie A. De Laurentiis, dopo aver ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il momento è delicato e la sua presenza è indispensabile. Aurelio De, da esperto capo d’azienda, è consapevole della necessità dell’occhio del padrone. La prima risposta della squadra è stata quella che si aspettava, con ilche ha battuto lo Spezia in Coppa Italia (non senza difficoltà) conquistando le semifinali. Un risultato che però deve rappresentare l’inizio di una serie positiva, adesso che gli impegni valgono molto: oltre alla coppa, ci sarannogli scontri diretti con Juve e Atalanta in campionato (13 e 21 febbraio) e l’Europa League (18 e 25 febbraio). Per questo, il presidentenuovamente presente al Maradona per la prossima gara del, contro il, la prima del girone di ritorno della Serie A. De, dopo aver ...

Se De Laurentiis non intende rinnovare il contratto di Gattuso, sarà difficile portare a compimento la stagione con il contratto in scadenza a maggio".

