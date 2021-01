Crisi di governo, palla a Fico. La strada per il Conte-ter resta in salita (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, mandato esplorativo al presidente della Camera Fico. La strada per il Conte-ter resta in salita. ROMA – Mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per verificare l’esistenza della maggioranza che ha sostenuto il Conte 2. E’ questa la scelta del Capo dello Stato dopo tre giorni di consultazioni al Quirinale. Una decisione sulla linea di quanto proposto da Matteo Renzi e che potrebbe aprire ad un Conte-ter. La strada per la conferma dell’avvocato del popolo continua ad essere in salita per le posizioni diverse tra Iv e gli altri partiti e anche per i dissidi all’interno della maggioranza. Le prossime 72 ore saranno decisive, il presidente ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021)di, mandato esplorativo al presidente della Camera. Laper il-terin. ROMA – Mandato esplorativo al presidente della Camera Robertoper verificare l’esistenza della maggioranza che ha sostenuto il2. E’ questa la scelta del Capo dello Stato dopo tre giorni di consultazioni al Quirinale. Una decisione sulla linea di quanto proposto da Matteo Renzi e che potrebbe aprire ad un-ter. Laper la conferma dell’avvocato del popolo continua ad essere inper le posizioni diverse tra Iv e gli altri partiti e anche per i dissidi all’interno della maggioranza. Le prossime 72 ore saranno decisive, il presidente ...

