Crimi “Pronti a confronto anche con Italia Viva | ma serve lealtà”

ROMA (ITALPRESS) – "Il Paese non può aspettare, e non è accettabile pendere tempo. L'Italia ha bisogno di tornare ad avere un Governo, che agisca nel pieno delle sue funzioni, nel più breve tempo possibile. Un Governo che riprenda a lavorare senza sosta per portare un aiuto concreto a chi ha bisogno. Un Governo che sappia dare risposte chiare e immediate a chi vive oggi nell'incertezza, e che possa adottare ogni misura utile e necessaria a far uscire i cittadini dalla grave crisi economica che stiamo attraversando". Lo ha detto il capo politico delM5S, Vito Crimi, al termine delle consultazioni con il presidentedella Repubblica, Sergio Mattarella."Il MoVimento 5 Stelle è sempre stato al fianco dei cittadini ed è pronto a fare la sua parte, come ha sempre fatto, con le proprie idee, proposte e temi, e con quelle caratteristiche di movimento innovativo, ...

