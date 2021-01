Covid, Sicilia in arancione: ordinanza in vigore da domenica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid: il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021): il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno ina partire da31 gennaio. Sono in areale Regioni Puglia, Sardegna,, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono

