Cittadella-Cremonese in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cittadella-Cremonese sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono subito riscattarsi per non perdere terreno dalle prime posizioni della classifica; i lombardi, invece, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare e vanno a caccia di preziosi punti salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 30 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono subito riscattarsi per non perdere terreno dalle prime posizioni della classifica; i lombardi, invece, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare e vanno a caccia di preziosi punti salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 30 gennaio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

ascittadella73 : ???????????? ?????????? Il 9° numero del nostro ???????????????? Domenica al #Tombolato la Cremonese! ??Sfoglialo qui????… - sowmyasofia : Cittadella-Cremonese: probabili formazioni quote e in tv - Winflix1 : Pronostic Cittadella - Cremonese | 31/01/2021 Serie B - zazoomblog : Cittadella-Cremonese: probabili formazioni quote e in tv - #Cittadella-Cremonese: #probabili - MoliPietro : Cittadella-Cremonese: probabili formazioni quote e in tv -