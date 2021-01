Carlo Calenda a La Confessione Nove | “Legalizzazione droghe leggere? Molto favorevole Una canna non è più dannosa di una bottiglia di vino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “delle? Io sono decisamente. Non penso che uno spinello sia più dannoso di unadi“. Così il leader di Azione, ospite de ‘La’ di Peter Gomez venerdì 29 gennaio alle 22.45 su. “Io ho trovato dei suoi tweet in cui lei dice che, personalmente, sarebbe a favore delladelle– gli ha fatto notare il direttore de ilfattoquotidiano.it – Visto che ora in Parlamento si muove insieme ai Radicali e +Europa, possiamo pensare che lasarà nel programma di Azione?”, ha chiesto Gomez. “Sì, lo pensiamo – ha puntualizzato l’europarlamentare – ...