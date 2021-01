Bradley Beal resterà a Washington? 5 possibili alternative

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi giorni. Le immagini della stella degliWizards sconsolato in panchina dopo l’ennesima grande prestazione individuale seguita dall’ennesima sconfitta di squadra hanno fatto tanto discutere sul fatto che sia o meno uno spreco vedere un grande talento come il suo in una squadra senza presenti e future prospettive di vittoria. L’attuale miglior scorer della lega (sono 35.4 i punti segnati a notte daquest’anno) ha sempre dichiarato di voler vincere con gli Wizards, ma attualmentenon sembra proprio il posto ideale in cui vincere un anello. Forse è una realtà con cuista già facendo i conti, e forse anche nella sua mente è balenato uno dei seguenti scenari. Miami Heat Di vedere ...

Per New Orleans, Brandon Ingram illustra 32 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, per Washington,è fenomenale con 47 punti, 6 assist e 4 rimbalzi. Non si è disputata la gara tra Memphis ...Così però è dura, davvero dura ". Non si nasconde,. Dopo l'ennesima sconfitta dei suoi Wizards (l' undicesimo ko su 14 gare disputate ), dopo l'ennesima prestazione da oltre 40 punti (47 contro i Pelicans, che non è neppure il suo massimo ...Ora non sto dicendo che lo faranno, ma guardi quelle squadre e dici “ne hanno abbastanza per aprire una conversazione”». Adrian Wojnarowski ha parlato del futuro di Bradley Beal a “The Jump” di Espn.Altra sconfitta e ultimo posto conquistato ad Est. La stagione dei Washington Wizards si sta rivelando più disastrosa del previsto con un record di 3-11. Dopo l’arrivo in città di Russell Westbrook, i ...