Banche: Bce ed Eba annunciano stress test 2021, 38 gruppi sotto esame (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Dopo il rinvio nel 2020 causa pandemia si svolgeranno quest'anno gli stress test periodici condotti dalla Bce e dall'Eba sul sistema bancario e che, annuncia l'Eurotower, riguarderanno le 38 maggiori Banche che coprono circa il 70% delle attività bancarie dell'area dell'euro. La Bce condurrà parallelamente verifiche su altre 53 Banche vigilate direttamente e non incluse nel campione dell'Autorità Bancaria Europea. L'Eba coordinerà il test in collaborazione con la Bce e le autorità nazionali e applicherà la propria metodologia, modelli e scenari. I risultati per le singole Banche sono attesi entro la fine di luglio 2021 e illustreranno la capacità degli istituti di affrontare l'impatto di shock avversi in condizioni macroeconomiche difficili. L'esercizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Dopo il rinvio nel 2020 causa pandemia si svolgeranno quest'anno gliperiodici condotti dalla Bce e dall'Eba sul sistema bancario e che, annuncia l'Eurotower, riguarderanno le 38 maggioriche coprono circa il 70% delle attività bancarie dell'area dell'euro. La Bce condurrà parallelamente verifiche su altre 53vigilate direttamente e non incluse nel campione dell'Autorità Bancaria Europea. L'Eba coordinerà ilin collaborazione con la Bce e le autorità nazionali e applicherà la propria metodologia, modelli e scenari. I risultati per le singolesono attesi entro la fine di luglioe illustreranno la capacità degli istituti di affrontare l'impatto di shock avversi in condizioni macroeconomiche difficili. L'esercizio ...

