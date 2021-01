Arrestato il boss di ‘ndrangheta Domenico Cracolici: catturato in un casolare dopo 13 mesi di latitanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 19 dicembre 2019 era sfuggito alla maxi-operazione “Rinascita-Scott” contro la cosca Mancuso e le altre famiglie di ‘ndrangheta di Vibo Valentia. Il 21 luglio scorso ha evitato anche l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti nell’ambito dell’operazione “Imponimento”. dopo 13 mesi, è finita stanotte la latitanza di Domenico Cracolici, 39 anni e boss dell’omonima cosca che controlla il territorio di Maierato e Filogaso, nel vibonese. Coordinati dalla Direzione distrettuale di Catanzaro, i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, del Nucleo investigativo di Vibo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori lo hanno catturato in un casolare isolato nelle campagne di Maida. Domenico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 19 dicembre 2019 era sfuggito alla maxi-operazione “Rinascita-Scott” contro la cosca Mancuso e le altre famiglie didi Vibo Valentia. Il 21 luglio scorso ha evitato anche l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti nell’ambito dell’operazione “Imponimento”.13, è finita stanotte ladi, 39 anni edell’omonima cosca che controlla il territorio di Maierato e Filogaso, nel vibonese. Coordinati dalla Direzione distrettuale di Catanzaro, i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, del Nucleo investigativo di Vibo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori lo hannoin unisolato nelle campagne di Maida....

