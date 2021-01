Amadeus | perché Sanremo col pubblico non si può fare

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 gennaio 2021)colnon si può? Il tema resta uno dei nodi fondamentali del Festival conche ha più volte ribadito la volontà di organizzare uno spettacolo che non sia in un teatro vuoto. Ma cosa dice la legge e chi ha ragione? Difficile dirlo, soprattuttoil problema riguarda esclusivamenteche è un programma tv ambientato però in un teatro. Il Dpcm,e i teatri: il nodo delIl Dpcm attualmente in vigore afferma che nei teatri “sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel ...