Volley, Champions League 2020/2021: Conegliano fa 46 di fila, successo per 3-1 sul Fenerbahce

L'A. Carraro Imoco Conegliano sconfigge per 3-1 (25-19, 22-25, 25-21, 25-17) il Fenerbahce nel match valido per la Pool B di Champions League femminile 2020/2021. La formazione di coach Santarelli chiude "bolla" di Nantes con un'altra vittoria, completando al meglio la fase a gironi della massima competizione europea. La compagine lotta decisamente di più rispetto al 3-0 incassato all'andata, ma si deve ugualmente arrendere alle venete, le quali non perdono dal dicembre 2019: quest'oggi, ad allungare la striscia positiva, è arrivata la 46esima vittoria consecutiva.

