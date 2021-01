“Volevano rapinarmi” | 30enne giustifica ferita al piede ma i carabinieri indagano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si reca autonomamente all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver riportato unaaldovuta a colpi di arma da fuoco. Protagonista della vicenda undi Chiaiano, quartiere dell’area nord di Napoli. All’arrivo deidella compagnia Napoli Vomero nel nosocomio l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti per spaccio – racconta così di essere rimasto ferito in un tentativo di rapina nella zona settentrionale di Napoli. Ma ora i militari dell’Armasulle dinamiche della lesione riportata dalper verificare la veridicità dei fatti raccontati in ospedale. Al momento per l’uomo è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.