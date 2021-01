Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2021 ore 17:15 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Viabilità 28 GENNAIO 2021 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA MENTRE IN VIA DEI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)28 GENNAIOORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA MENTRE IN VIA DEI ...

LuceverdeRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità chiusura temporanea di via della Muratella altezza Fattoria Latte Sano per un palo della rete elettrica… - romamobilita : #Roma #viabilità chiusura temporanea di via della Muratella altezza Fattoria Latte Sano per un palo della rete elet… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso in via Trionfale, la #RomaTpl segnala rallentamenti sulla linea 907. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso in via della Piana, la #RomaTpl segnala ritardi sulla liea 808. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico sostenuto in via Casal del Marmo, la #RomaTpl segnala forti rallentamenti sulla linea 998. -

