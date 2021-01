Ufficiale | Kenan Kodro è un nuovo giocatore del Real Valladolid

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 29 gennaio 2021)rinforzo per il, il club iberico si è assicurato l’attaccante basco. Il classe ’93 arriva in prestito fino a giugno dall’Athletic Club dopo aver totalizzato un gol in tre presenze nella prima parte di questa stagione. Ecco l’annuncio: ¡Bienvenido,! https://t.co/H1g7paDgla##SigueLaPasión pic.twitter.com/PsqLVmsaHk —C.F. (@) January 28, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.