TFA sostegno 2021, oltre 6.000 posti: requisiti e novità (Di giovedì 28 gennaio 2021) Approvato dal MEF l’ultimo ciclo TFA sostegno che conclude nel 2021 un piano triennale di corsi di specializzazione per sostegno che ha previsto per il periodo tra il 2018 e il 2021 un totale di 40.000 posti. Il VI ciclo riguarderà quindi gli ultimi posti non compresi dai precedenti 5, per un totale di 6.191 posti, con la previsione di un’eventuale ulteriore apertura e con l’aggiunta in soprannumero degli idonei dei precedenti cicli. Tutte le novità sui concorsi comparto scuola TFA sostegno 2021: requisiti All’art. 5 del D.L. n. 19 del 2017 sono specificati i requisiti per poter partecipare al TFA sostegno, in particolare: il possesso dell’abilitazione specifica sulla ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Approvato dal MEF l’ultimo ciclo TFAche conclude nelun piano triennale di corsi di specializzazione perche ha previsto per il periodo tra il 2018 e ilun totale di 40.000. Il VI ciclo riguarderà quindi gli ultiminon compresi dai precedenti 5, per un totale di 6.191, con la previsione di un’eventuale ulteriore apertura e con l’aggiunta in soprannumero degli idonei dei precedenti cicli. Tutte lesui concorsi comparto scuola TFAAll’art. 5 del D.L. n. 19 del 2017 sono specificati iper poter partecipare al TFA, in particolare: il possesso dell’abilitazione specifica sulla ...

