Tassati i proventi illeciti di truffe ed estorsioni, l’operazione della GdF nella Piana del Sele (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAlbanella (Sa)- Sono stati tracciati, contabilizzati e Tassati, dagli uomini della Guardia di Finanza di Eboli agli ordini del capitano Manuel Carbonara, i proventi illeciti sottratti allo Stato da un noto imprenditore 38enne di Albanella, titolare di un salone di rivendita di autovetture sito nel comune di Eboli, accusato di aver messo in atto una serie di truffe e una estorsione ai danni dei clienti a cui vendeva autovetture importate dall’estero ma realmente inesistenti. L’indagine delle fiamme gialle è scaturita a seguito di trenta segnalazioni presentate da cittadini residenti nell’hinterland salernitano, clienti della concessionaria, che hanno denunciato l’imprenditore di Albanella il quale, dopo aver ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAlba(Sa)- Sono stati tracciati, contabilizzati e, dagli uominiGuardia di Finanza di Eboli agli ordini del capitano Manuel Carbonara, isottratti allo Stato da un noto imprenditore 38enne di Alba, titolare di un salone di rivendita di autovetture sito nel comune di Eboli, accusato di aver messo in atto una serie die una estorsione ai danni dei clienti a cui vendeva autovetture importate dall’estero ma realmente inesistenti. L’indagine delle fiamme gialle è scaturita a seguito di trenta segnalazioni presentate da cittadini residenti nell’hinterland salernitano, clienticoncessionaria, che hanno denunciato l’imprenditore di Albail quale, dopo aver ...

ggargiulo3 : Come consulente tecnico di parte della difesa in processi penali, per varie ipotesi di reati, mi trovo quasi sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassati proventi Tassati i proventi illeciti di truffe ed estorsioni, l'operazione della GdF nella Piana del Sele anteprima24.it Tassati i proventi illeciti di truffe ed estorsioni, l’operazione della GdF nella Piana del Sele

Albanella (Sa)- Sono stati tracciati, contabilizzati e tassati, dagli uomini della Guardia di Finanza di Eboli agli ordini del capitano Manuel Carbonara, i proventi illeciti sottratti allo Stato da un ...

Salerno, truffava i clienti vendendo auto "fantasma": la Gdf tassa i proventi per risarcire le vittime

Decine di "auto fantasma" e una truffa con proventi per quasi un milione di euro appena sventata dalla Guardia di Finanza. Il canovaccio è sempre lo stesso ma, nonostante la ...

Albanella (Sa)- Sono stati tracciati, contabilizzati e tassati, dagli uomini della Guardia di Finanza di Eboli agli ordini del capitano Manuel Carbonara, i proventi illeciti sottratti allo Stato da un ...Decine di "auto fantasma" e una truffa con proventi per quasi un milione di euro appena sventata dalla Guardia di Finanza. Il canovaccio è sempre lo stesso ma, nonostante la ...