Tamponi anali in Cina: cosa sono e perché più efficaci (Di giovedì 28 gennaio 2021) cosa sono i Tamponi anali di cui si parla tanto in queste ore? Utilizzati in Cina per analizzare le persone più ad alto rischio, la nuova pratica è stata applicata già da qualche giorno localmente. Lo ha spiegato Li Tongzeng, medico dello Youan Hospital di Pechino, ai microfoni della tv di Stato, China Central Television. Nel canale rettale, le tracce del Covid-19 permangono per un intervallo di tempo più lungo rispetto al canale respiratorio, cosa che permette ai test diagnostici di rilevare meglio i contagi. I Tamponi anali sono già stati effettuati sui residenti di alcune zone di Pechino, dove erano già stati accertati alcuni casi di positività, e dove molte persone erano già confinate in quarantena da un po’ di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021)di cui si parla tanto in queste ore? Utilizzati inperzzare le persone più ad alto rischio, la nuova pratica è stata applicata già da qualche giorno localmente. Lo ha spiegato Li Tongzeng, medico dello Youan Hospital di Pechino, ai microfoni della tv di Stato, China Central Television. Nel canale rettale, le tracce del Covid-19 permangono per un intervallo di tempo più lungo rispetto al canale respiratorio,che permette ai test diagnostici di rilevare meglio i contagi. Igià stati effettuati sui residenti di alcune zone di Pechino, dove erano già stati accertati alcuni casi di positività, e dove molte persone erano già confinate in quarantena da un po’ di ...

