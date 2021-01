Scuola, appello di De Luca ai presidi: In aula non più del 50% di studenti per classe (Di giovedì 28 gennaio 2021) Raccomandazione firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca rivolta ai Dirigenti scolastici al fine di adottare “misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche”. Il governatore chiede, in particolare, di assicurare “che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 % (misura minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona”. De Luca chiede inoltre “che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza”. E che “in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Raccomandazione firmata dal presidente della Regione Vincenzo Derivolta ai Dirigenti scolastici al fine di adottare “misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche”. Il governatore chiede, in particolare, di assicurare “che la presenza indelle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 % (misura minima prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona”. Dechiede inoltre “che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza”. E che “in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, ...

