Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel comune in provincia di Genova tre rappresentanti della minoranza hanno risposto a una votazione alzando il bracco disteso. Il gesto proprio ieri, Giorno della memoria

Il sindaco Bruzzone condanna il gesto: "Un grave episodio, Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti della Costituzione" ...

Cogoleto, saluto romano in consiglio comunale nel giorno della Memoria. Il consigliere leghista: “Ho solo votato” | VIDEO

Tre consiglieri della minoranza hanno votato in consiglio comunale alzando il braccio destro ed emulando il saluto romano. È avvenuto durante la seduta convocata nel giorno della Memoria a Cogoleto, p ...

