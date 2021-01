Ronaldo e Georgina a Courmayer: indagini in corso (Di giovedì 28 gennaio 2021) AOSTA - Cristiano Ronaldo e Georgina nei guai per la vacanza sulla neve a Courmayer. Dopo il successo in campionato contro il Bologna, infatti, il fuoriclasse portoghese della Juve avrebbe raggiunto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) AOSTA - Cristianonei guai per la vacanza sulla neve a. Dopo il successo in campionato contro il Bologna, infatti, il fuoriclasse portoghese della Juve avrebbe raggiunto ...

