Pamela Anderson si è risposata in segreto col suo bodyguard | è il sesto matrimonio

Pamela Anderson si è (ri)sposata in segreto col suo bodyguard: è il sesto matrimonio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pamela Anderson, 53 anni, si è ri(sposata) in segreto. Stavolta con il suo bodyguard Dan Hayhurst. La scintilla è scoccata durante il lockdown da coronavirus trascorso insieme nella dimora di lei a Vancouver, Canada. La cerimonia, molto intima, è andata in scena proprio lì la vigilia dello scorso Natale. Lo ha rivelato l’ex bagnina di Baywatch al Daily Mail, precisando: «Sono esattamente dove devo essere. Tra le braccia di un uomo che mi ama davvero». E ancora: «Ci siamo detti “sì” dove si sposarono i miei genitori, che stanno ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio». Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pamela Anderson, 53 anni, si è ri(sposata) in segreto. Stavolta con il suo bodyguard Dan Hayhurst. La scintilla è scoccata durante il lockdown da coronavirus trascorso insieme nella dimora di lei a Vancouver, Canada. La cerimonia, molto intima, è andata in scena proprio lì la vigilia dello scorso Natale. Lo ha rivelato l’ex bagnina di Baywatch al Daily Mail, precisando: «Sono esattamente dove devo essere. Tra le braccia di un uomo che mi ama davvero». E ancora: «Ci siamo detti “sì” dove si sposarono i miei genitori, che stanno ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio».

Giusto un anno fa andavano in scena le nozze a sorpresa con il produttore Jon Peters. Durate appena dodici giorni. Ma Pamela, che ha alle spalle cinque «sì», sembra convinta che il sesto sia quello gi ...

Fiori d’arancio per Pamela Anderson. L’attrice è convolata a nozze con il suo bodyguard Dan Hayhurst. È stato un matrimonio top secret per l’ex star di «Baywatch», che ha giurato amore eterno al compa ...

