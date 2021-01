Palermo: ragazza morta nel burrone, fidanzato fa scena muta davanti al gip (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Nuova scena muta di Pietro Morreale, il ragazzo di 29 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Il giovane oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere anche davanti al gip di Termini Imerese (Palermo) che dovrà decidere se convalidare il fermo della Procura. Il corpo della ragazza è stato trovato proprio grazie al fidanzato che domenica mattina si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri per indicare il luogo, in un burrone vicino all’abitazione di Roberta Siragusa a Caccamo. I magistrati della Procura ritengono che sia stato Morreale a uccidere la ragazza, dopo una lite per gelosia, e poi a darle fuoco. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gen. (Adnkronos) – Nuovadi Pietro Morreale, il ragazzo di 29 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Il giovane oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere ancheal gip di Termini Imerese () che dovrà decidere se convalidare il fermo della Procura. Il corpo dellaè stato trovato proprio grazie alche domenica mattina si è presentatoalla caserma dei carabinieri per indicare il luogo, in unvicino all’abitazione di Roberta Siragusa a Caccamo. I magistrati della Procura ritengono che sia stato Morreale a uccidere la, dopo una lite per gelosia, e poi a darle fuoco. L'articolo CalcioWeb.

Silenzio e lacrime davanti al giudice

