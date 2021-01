Nel testo di La Logica Del Tempo di Renato Zero l’uomo e il suo rapporto con gli anni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021)e il suocon lo scorrere delneldi LaDel, il nuovo singolo di. Il brano sarà disponibile in tutte le radio da venerdì 29 gennaio ma è già disponibile negli store digitali, nell’albumSettanta Volume 2. Ci sono voluti 3 album diversi per festeggiare i suoi 70: l’ambizioso progettoSettanta si è fatto in tre per riportare l’artista ai vertici delle classifiche di vendita. Con il volume 3 è entrato direttamente al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana in Italia, mettendo a segno un vero record:è l’unico artista a vantare un album alla pospone numero 1 in ...