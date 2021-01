NBA, come si sono concluse le partite giocate nella notte (Di giovedì 28 gennaio 2021) sono da poco terminati i match disputati nella notte italiana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le partite. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021)da poco terminati i match disputatiitaliana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ...

L’NBA All-Star Voting 2021 presentato da AT&T, l’official 5G wireless network dell’NBA, inizierà domani, giovedi 28 gennaio, alle ore 18 italiane e terminerà martedì 16 febbraio alle ore 05:59 italian ...

Un anno senza Bryant, il campione con l'Italia nel cuore

Prima di diventare uno dei più forti giocatori di sempre, Kobe si era formato nel nostro Paese. Reggio Emilia dedica una piazza a lui e alla figlia ...

