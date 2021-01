Napoli | soliti pregi e difetti E Gattuso gonfia il petto | “Non ci fate mai i complimenti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il solito, nel bene o nel male. Devastante in attacco, a campo aperto e nelle condizioni ideali per mettere a proprio agio il potenziale offensivo. Distratto e capace di disunirsi nel brevissimo tempo. Ma come dice Zielinski, “in semifinale ci siamo noi” e come dice“è la mia quarta semifinale in quattro anni“. Ilbatte 4-2 lo Spezia, si regala la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, scaccia via le voci sull’esonero di– già confermato pubblicamente da De Laurentiis – e guarda con ottimismo ai prossimi impegni. Dopo il passo falso contro l’Hellas Verona che aveva riacceso incertezze e dubbi, ilsi regala un primo tempo da sogno (4-0 al 45?) e una ripresa distratta, poco lucida e vivace. Complici anche gli ingressi in campo di Mertens e Osimhen, a caccia di ...