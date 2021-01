Murales ai baby-rapinatori, il procuratore generale di Napoli: “Una vergogna, vanno rimossi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Gli altarini sono una vergogna. Non è una modalità di libertà di espressione. Non è che uno si sveglia la mattina e dipinge un palazzo o un muro. La città non è sua è di tutti”. Così il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, sulla vicenda legata ai Murales dedicati ai baby-rapinatori, uno dedicato a Ugo Russo l’altro a Luigi Caiafa, entrambi uccisi in conflitto a fuoco con le forze dell’ordine durante due distinte rapine. Il procuratore durante la conferenza stampa che anticipa l’inaugurazione dell’anno giudiziario ha spiegato: “Le scritte sui muri, i codici che si leggono dappertutto sono una vergogna assoluta. Su questo le forze di polizia devono essere inflessibili. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Gli altarini sono una. Non è una modalità di libertà di espressione. Non è che uno si sveglia la mattina e dipinge un palazzo o un muro. La città non è sua è di tutti”. Così ildi, Luigi Riello, sulla vicenda legata aidedicati ai, uno dedicato a Ugo Russo l’altro a Luigi Caiafa, entrambi uccisi in conflitto a fuoco con le forze dell’ordine durante due distinte rapine. Ildurante la conferenza stampa che anticipa l’inaugurazione dell’anno giudiziario ha spiegato: “Le scritte sui muri, i codici che si leggono dappertutto sono unaassoluta. Su questo le forze di polizia devono essere inflessibili. ...

