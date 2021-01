Miliardi di “cicale dagli occhi rossi” pronte a emergere dalla terra e invadere New York: l’allarme degli esperti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Miliardi di “cicale dagli occhi rossi” che hanno trascorso 17 anni in gestazione nei sottofondi di New York stanno per emergere e invadere alcune zone della città nella tarda primavera. l’allarme è stato lanciato dagli esperti, riferiscono alcuni quotidiani Usa. Questi insetti, chiamati “Brood X” – neri, arancione e rossi – hanno trascorso anni sottoterra, ma resto saliranno in superficie: la scena quasi biblica è attesa intorno a maggio, quando la temperatura media del sottosuolo dovrebbe assestarsi sui 18 gradi. Ci sono 15 diversi tipi – o covate – di cicala, il che significa che ogni anno un tipo diverso emerge da qualche parte sulla costa orientale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)di “” che hanno trascorso 17 anni in gestazione nei sottofondi di Newstanno peralcune zone della città nella tarda primavera.è stato lanciato, riferiscono alcuni quotidiani Usa. Questi insetti, chiamati “Brood X” – neri, arancione e– hanno trascorso anni sotto, ma resto saliranno in superficie: la scena quasi biblica è attesa intorno a maggio, quando la temperatura media del sottosuolo dovrebbe assestarsi sui 18 gradi. Ci sono 15 diversi tipi – o covate – di cicala, il che significa che ogni anno un tipo diverso emerge da qualche parte sulla costa orientale ...

Miliardi di “cicale dagli occhi rossi” che hanno trascorso 17 anni in gestazione nei sottofondi di New York stanno per emergere e invadere alcune zone della città nella tarda primavera. L’allarme è st ...

(MeteoWeek) Le cicale zombie faranno capolino quando le temperature saranno più alte, probabilmente a metà maggio. Dopo aver passato 17 anni sottoterra, miliardi di cicale stanno per invadere gli USA.

