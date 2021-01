Milano, bimbo travolto da un furgone pirata e trascinato per diversi metri (Di giovedì 28 gennaio 2021) All'interno del furgone, riporta Milano Today , si sarebbe trovata un'altra persona, un passeggero che viaggiava con lui e che l'autista avrebbe lasciato lì dopo l'impatto, oltre ad alcuni documenti. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) All'interno del, riportaToday , si sarebbe trovata un'altra persona, un passeggero che viaggiava con lui e che l'autista avrebbe lasciato lì dopo l'impatto, oltre ad alcuni documenti. ...

Larabrusi : Cosa gli fareste voi a questo bastardo? - LiKytai8 : RT @salvosq: Ma che bella gente integrata nella Milano di sinistra! - Incidente a Milano, bimbo travolto e trascinato per 11 metri da pirat… - salvosq : Ma che bella gente integrata nella Milano di sinistra! - Incidente a Milano, bimbo travolto e trascinato per 11 met… - Yogaolic : Incidente a #Milano, bimbo travolto e trascinato per 11 metri da pirata della strada: grave - Yogaolic : #Milano Bimbo travolto sulle strisce: pirata bloccato dai residenti -