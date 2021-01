Meteo Valanghe – Rischio codice rosso su alcuni settori | il bollettino

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di oggi il tempo sarà in peggioramento sulle Alpi, con nuovi accumuli di neve fresca, e risulterà particolarmente elevato ildi. Indell’arco alpino il pericolo diè forte, di grado 4 su una scala che va dall’1 al 5: èin Valle d’Aosta (per Val Ferret, La Salle Morgex,

iconameteo : Nuovi accumuli di #neve fresca sulle Alpi e tempo in peggioramento. Aumenta il rischio di #valanghe: - PivaPaola : RT @arpaveneto: #meteo #valanghe ancora pericolo MARCATO di valanghe su Prealpi e Dolomiti venete. L'aggiornamento #ARPAV - Emergenza24 : RT @arpaveneto: #meteo #valanghe ancora pericolo MARCATO di valanghe su Prealpi e Dolomiti venete. L'aggiornamento #ARPAV - arpaveneto : #meteo #valanghe ancora pericolo MARCATO di valanghe su Prealpi e Dolomiti venete. L'aggiornamento #ARPAV… - CorriereQ : Esagerata Tempesta in California, 1 milione. Blizzard di Neve. Alluvioni con valanghe di fango -

Telefriuli

Nella giornata di oggi il tempo sarà in peggioramento sulle Alpi, con nuovi accumuli di neve fresca, e risulterà particolarmente elevato il rischio di valanghe. In alcuni settori dell’arco alpino il p ...BACENO- 28-01-2021-- La strada Comunale Goglio-Devero è chiusa per pericolo valanghe, lo annuncia l'amministrazione comunale in un comunicato stampa in cui non si specifica il perdurtare del divieto ...