MasterChef Italia 10 | stasera su Sky Uno la settima puntata | arriva Iginio Massari!

stasera su Sky Uno alle 21:15 torna MasterChef Italia 10 con la settima puntata e con la prova, sempre temutissima, di pasticceria con Iginio Massari: le anticipazioni. MasterChef Italia 10 torna stasera su Sky Uno e NOW TV alle 21:15 con la settima puntata e con nuove sfide sempre più difficili per i 13 aspiranti chef rimasti in gara. Il nuovo appuntamento si apre con una Mystery Box a tema pancetta: un ingrediente internazionale, versatile, conosciuto da tutti e utilizzato in moltissime preparazioni, e i concorrenti avranno il compito cucinare un piatto in cui la pancetta sia protagonista. Ma l'insidia nella Masterclass è sempre dietro l'angolo: infatti, alcuni fra loro dovranno cucinare con lo stesso ...

