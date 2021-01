(Di giovedì 28 gennaio 2021) : conterrà il nuovo disco. Il rapper pubblica “Persona – Vynil Deluxe Box”, un progetto che raccoglie 4 viniliavevato la sua intenzione di voler riempire il 2021 di nuova musica e non ha deluso le aspettative. Il rapper inizia a realizzare il suo proposito il 26 febbraio con uno speciale.… L'articolo Corriere Nazionale.

VinnyVinile : MARRACASH annuncia “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, che conterrà anche il nuovo attesissimo progetto discografico, in… - Dj_JoeFlanger : MARRACASH annuncia “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, che conterrà anche il nuovo attesissimo progetto discografico, in… - DannyPhaser : MARRACASH annuncia “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, che conterrà anche il nuovo attesissimo progetto discografico, in… - exhimusic : MARRACASH annuncia “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, che conterrà anche il nuovo attesissimo progetto discografico, in… - DietrolaNotizia : Marracash annuncia “Persona – Vinyl Deluxe Box” -

Ultime Notizie dalla rete : Marracash annuncia

Marracash annuncia un cofanetto esclusivo: conterrà il nuovo disco. Il rapper pubblica “Persona – Vynil Deluxe Box”, un progetto che raccoglie 4 vinili Marracash aveva annunciato la sua intenzione di ...Persona è stato il disco più venduto in assoluto nel 2020. Per celebrare come si deve questo importante traguardo, Marracash ha annunciato l'uscita di Vinyl Deluxe Box, una versione speciale del proge ...