La barba a «coda di scimmia» è l'ultima mania del grooming maschile (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 2021, lato barba e grooming, sta regalando grandi soddisfazioni. Almeno per i fan del non convenzionale. Prima il ritorno inaspettato del mullet e ora l'arrivo della «monkey tail beard», ovvero la barba a coda di scimmia - o di gatto, come preferite - che nelle ultime ore sta impazzando sul web - ma che andava di moda anche qualche anno fa - e alla quale ha ceduto anche il giocatore di baseball Mike Fiers. Come si può descrivere: sicuramente audace, bizzarra, accattivante. In pratica è un pizzetto - già vi avevamo detto che è il più cool, questa stagione - che prosegue lungo il contorno delle labbra, per poi terminare nella basetta dell'altra metà del viso. Un look un po' alla Dr. Jekyll & Mr. Hyde (ma anche un po' alla Stregatto) che crea una sorta di vortice sulla faccia. Vi consigliamo, però ...

CrawlThrouDark : @queenphoenixit son senza speranza allora. posso farmi la coda sia ai capelli che alla barba.... - BaioFederico : Credevo di averle viste tutte. Poi ho appena visto un uomo farsi la barba in macchina mentre è in coda. #Multitasking - S_Lahdenpera : RT @greenMe_it: Tutti pazzi per la barba a coda di scimmia, la nuova bizzarra tendenza del 2021 #MonkeyTAilBeard - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Adesso va di moda la barba a coda di scimmia. Capisci che il lookdown non ha fatto bene a tutti.' @lucianinalitti a #… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Adesso va di moda la barba a coda di scimmia. Capisci che il lookdown non ha fatto bene a tutti.' @lucianinalitti a #… -

