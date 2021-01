I primi cento giorni di Acquaroli tra Covid e girandola di dirigenti: 'La ricostruzione ha accelerato' (Di giovedì 28 gennaio 2021) ANCONA - 'Il cambiamento in azione'. È questo lo slogan scelto dalla giunta Acquaroli per presentare il bilancio dei primi 100 giorni alla guida della Regione. Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 28 gennaio 2021) ANCONA - 'Il cambiamento in azione'. È questo lo slogan scelto dalla giuntaper presentare il bilancio dei100alla guida della Regione.

pierpaolina87 : Bambole vodoo che stanno preparando ovviamente gli ex #gregorelli visto che siete voi i primi che li volete separar… - remop47 : Monoclonali, conferma per quelli di Latina: “Riducono il rischio di morte del 70 per cento” Burioni e Bassetti: “Ba… - agenzia_nova : #Scuola Gli studenti scelgono i licei - lnotarantonio : Per i primi cento un frullatore a due velocità con arance omaggio - manuzco : @fattoquotidiano Ditelo magari nel vostro articolo che si possono usare solo entro 3 gg dai primi sintomi lievi/med… -