Governo, Causin (Europeisti): “Conte è elemento di attrazione, non escludiamo un partito. Italia Viva? Fa la schifiltosa ma è nata come noi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “A ora, con l’arrivo di Luigi Vitali, siamo 11 senatori nel gruppo degli Europeisti a sostegno di Conte. Mi auguro che questo gruppo, nel corso della legislatura, possa crescere e possa essere poi l’embrione di una iniziativa politica legata anche alla figura del presidente Conte“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu2000 da Andrea Causin, senatore ex Forza Italia e attualmente vicepresidente del gruppo “Europeisti – MAIE – Centro Democratico” a supporto di Giuseppe Conte. E spiega: “Il gruppo nasce anche perché Conte è un elemento di attrazione proprio per il rapporto che ha avuto con l’Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo. E’ chiaro che da qui a dire che si farà un un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “A ora, con l’arrivo di Luigi Vitali, siamo 11 senatori nel gruppo deglia sostegno di. Mi auguro che questo gruppo, nel corso della legislatura, possa crescere e possa essere poi l’embrione di una iniziativa politica legata anche alla figura del presidente“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu2000 da Andrea, senatore ex Forzae attualmente vicepresidente del gruppo “– MAIE – Centro Democratico” a supporto di Giuseppe. E spiega: “Il gruppo nasce anche perchéè undiproprio per il rapporto che ha avuto con l’Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo. E’ chiaro che da qui a dire che si farà un un ...

petergomezblog : Forza Italia, il timore dopo le tre defezioni pro-governo. Causin: “Nel partito 8/10 senatori a disagio”. Polverini… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Governo, Causin (Europeisti): “Conte è elemento di attrazione, non escludiamo un partito. Italia Viva? Fa la schifilto… - fattoquotidiano : Governo, Causin (Europeisti): “Conte è elemento di attrazione, non escludiamo un partito. Italia Viva? Fa la schifi… - Noovyis : (Governo, Causin (Europeisti): “Conte è elemento di attrazione, non escludiamo un partito. Italia Viva? Fa la schif… - ZenatiDavide : Governo, la prima volta degli Europeisti da Mattarella. Causin: “Conte garanzia per l’Ue”: “Non pensiamo a una camp… -