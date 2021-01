Giornata della Memoria, i tre consiglieri di centrodestra a Cogoleto fanno il saluto romano in consiglio comunale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proprio nella Giornata della Memoria durante la seduta del consiglio comunale di Cogoleto, provincia di Genova, i tre consiglieri di centrodestra al momento di una votazione hanno alzato il braccio teso nel saluto romano. Un gesto testimoniato dalle immagini che riprendevano la seduta e denunciato su Facebook dal sindaco della città, Paolo Bruzzone, che ha parlato di un “grave episodio” che è stato compiuto “ripetutamente“. Ad esibirsi nel saluto fascista sono stati Francesco Biamonti, candidato alle ultime elezioni regionali in Liguria con la Lega, Valeria Amadei, considerata vicina a Fratelli d’Italia, e Mauro Siri, il candidato indipendente sconfitto alle ultime comunali. “Mi preme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proprio nelladurante la seduta deldi, provincia di Genova, i tredial momento di una votazione hanno alzato il braccio teso nel. Un gesto testimoniato dalle immagini che riprendevano la seduta e denunciato su Facebook dal sindacocittà, Paolo Bruzzone, che ha parlato di un “grave episodio” che è stato compiuto “ripetutamente“. Ad esibirsi nelfascista sono stati Francesco Biamonti, candidato alle ultime elezioni regionali in Liguria con la Lega, Valeria Amadei, considerata vicina a Fratelli d’Italia, e Mauro Siri, il candidato indipendente sconfitto alle ultime comunali. “Mi preme ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - Inter : ?? | MEMORIA L'Inter al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto ??… - giroditalia : In connection with the Holocaust Memorial Day, we wish to remember Gino Bartali, awarded with the honour of 'Righte… - tiziRMA : RT @oss_romano: #28gennaio Una comunicazione che va incontro alle persone. Trasmissione speciale della @Rvaticanaitalia (@Psicovirginio) su… - Agenzia_Ansa : Il film della giornata - Nel vivo le consultazioni al @Quirinale. La 'prima volta' al Colle degli 'Europeisti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della Giornata della Memoria, una targa per ricordare il Perlasca di Villanova Il Secolo XIX Pressione, pasticca all'ora esatta. I medici: «La somministrazione solo al momento giusto»

Esistono importanti differenze nella risposta ai farmaci se questi si assumono in ore diverse della giornata? Pare proprio di sì. Lo rivela uno studio, l’HygiaChronotherapy Trial pubblicato ...

Diritti tv, ci sono Dazn e Sky. Assente Amazon

Per quanto riguarda i diritti nazionali, Sky ha manifestato l’interesse per l’opzione canale della Serie A nel caso non dovesse arrivare un accordo.

