Festival di Sanremo, no a figuranti e pubblico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro della cultura Dario Franceschini ha spiegato che valgono le stesse norme previste per i cinema e i teatri Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro della cultura Dario Franceschini ha spiegato che valgono le stesse norme previste per i cinema e i teatri

Corriere : «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - rtl1025 : ?? #Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore di #Sanremo? Secondo voci insisten… - Corriere : ?? Ecco perché Amadeus sta valutando il gesto clamoroso - RChiovenda : RT @Anna50732053: In un paese al collasso nel quale milioni di persone non possono sfamare la famiglia la RAI offre ad #amadeus 700.000 m… - amaricord : @patrycjaholuk @dariofrance @robersperanza Ma non è la stessa cosa, il festival di Sanremo è uno spettacolo televisivo come altri programmi -