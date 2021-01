Cristiano Ronaldo sulla neve a Courmayeur: violati i confini regionali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanzione in arrivo per Cristiano Ronaldo, che per festeggiare il compleanno della fidanzata è volato a Courmayeur violando il divieto di spostamento tra regioni imposto dal governo. (Instagram)Cristiano Ronaldo è nella bufera, ma non di neve: dopo aver passato una giornata a Courmayeur per festeggiare il compleanno della sua fidanzata Georgina Rodriguez è scoppiata la polemica. Il celebre calciatore juventino, recandosi nella nota località della Valle d’Aosta, ha violato i confini regionali chiusi dal governo per il contenimento dei contagi. Le regole previste dall’ultimo Dpcm vietano infatti fino al 15 febbraio tutti gli spostamenti verso regioni o province autonome diverse dalla propria, comprese quelle arancioni e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanzione in arrivo per, che per festeggiare il compleanno della fidanzata è volato aviolando il divieto di spostamento tra regioni imposto dal governo. (Instagram)è nella bufera, ma non di: dopo aver passato una giornata aper festeggiare il compleanno della sua fidanzata Georgina Rodriguez è scoppiata la polemica. Il celebre calciatore juventino, recandosi nella nota località della Valle d’Aosta, ha violato ichiusi dal governo per il contenimento dei contagi. Le regole previste dall’ultimo Dpcm vietano infatti fino al 15 febbraio tutti gli spostamenti verso regioni o province autonome diverse dalla propria, comprese quelle arancioni e ...

