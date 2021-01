‘Covid | rischio ‘psico-pandemia’ da lockdown | Ecco chi colpisce

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Molte ricerche hanno evidenziato come ile le misure di contenimento del contagio da COVID-19 abbiano esposto la popolazione ad uno stress collettivo senza precedenti, avendo un forte impatto sul benessere psichico a livello globale, fenomeno denominato. Tuttavia, nessuno fino a oggi aveva ancora indagato gli effetti delsul funzionamento cognitivo, in particolare sulle proprie abilità mentali – come memoria, attenzione, concentrazione – nella vita quotidiana. Lo studio ‘Cognitive and mental health changes and their vulnerability factors related to Covid-19in Italy’ appena pubblicato sulla prestigoiosa rivista Plosone’ è stato condotto da ricercatori dell’Università di Padova in collaborazione con l’Irccs Santa Lucia di Roma e cerca di ...