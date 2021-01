Calciomercato Sassuolo | Scamacca può tornare per restare Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021), trattative è in alto mare? Ilha deciso quale sarà il suo futuro. Ecco cosa succederà con l’attaccante Nuove notizie sull’asse Genoa-Juve-per il futuro di. Con l’arrivo di Niang in rossoblù, infatti, i liguri farebberol’attaccante a disposizione di De Zerbi in neroverde. Ilperò, come ha riferito Gianluca Di Marzio su Sky Sport, con tutta probabilità rimarrà in neroverde, perché la Juve non vuole inserire nel contratto per il prestito dell’attaccante una clausola per l’obbligo di riscatto, fondamentale per la dirigenza di Reggio Emilia. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com