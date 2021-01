Verso Napoli-Spezia con Gattuso in bilico | gli scenari possibili

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Domani seraavrà la prima opportunità per provare a ribaltare una situazione che per lui è diventata difficile La sconfitta di Verona ha messo inil futuro di Gennarosulla panchina del. Il sesto ko in campionato ad una giornata dalla fine del girone d’andata è troppo per una squadra che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com