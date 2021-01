"Scusi lei spaccia?", oggi il blitz. ?Salvini sulla droga aveva ragione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Un anno dopo, nella stessa casa della citofonata del leghista, nei guai per droga un uomo tunisino e una donna italiana Galeotta fu la citofonata, che forse costò a Salvini la vittoria in Emilia-Romagna. Galeotta fu perché su quell’episodio si costruì l’immagine del leghista giustiziere, si parlò di Notte dei Cristalli, stigma che ancora oggi incombe sul Carroccio. Poi succede che ieri, un anno esatto dopo, i residenti del Pilastro s’accorgono che sotto il palazzo della "scampanellata" ci sono carabinieri, unità cinofile, polizia municipale (guarda il video). “È la stessa casa”, dicono. La notizia corre di bocca in bocca, si cercano conferme. Infine ecco l’evento inatteso: due persone, un tunisino e la moglie italiana, ricevono misure cautelari per detenzione di droga ai fini di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Un anno dopo, nella stessa casa della citofonata del leghista, nei guai perun uomo tunisino e una donna italiana Galeotta fu la citofonata, che forse costò ala vittoria in Emilia-Romagna. Galeotta fu perché su quell’episodio si costruì l’immagine del leghista giustiziere, si parlò di Notte dei Cristalli, stigma che ancoraincombe sul Carroccio. Poi succede che ieri, un anno esatto dopo, i residenti del Pilastro s’accorgono che sotto il palazzo della "scampanellata" ci sono carabinieri, unità cinofile, polizia municipale (guarda il video). “È la stessa casa”, dicono. La notizia corre di bocca in bocca, si cercano conferme. Infine ecco l’evento inatteso: due persone, un tunisino e la moglie italiana, ricevono misure cautelari per detenzione diai fini di ...

