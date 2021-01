Scuola | protesta da Castellammare | “Rientro in classe non sicuro”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In controtendenza rispetto alle proteste giunte in questi mesi da più parti in merito al ritorno a, dachiedono di continuare con la didattica a distanza. “Ilinnon è” In questi mesi si sono susseguite diverse proteste per ilindegli alunni di tutti gli ordini e L'articolo proviene da Inews.it.