Salvini toglie la mascherina e la mette in bocca: spunta il video dietro le quinte a La7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteo Salvini colto dietro le quinte del programma DiMartedì su La7 mentre toglie la mascherina e la mette in bocca per avere le mani libere e consultare alcuni appunti. L’immagine non è sfuggita ai telespettatori che hanno iniziato a commentare la scena sui social. Il dispositivo di protezione, per definizione, protegge dal virus se non è contaminato. Non a caso va cambiato spesso e non va toccato con le mani o sporcato in altri modi. E invece il “Capitano” che fa? Se lo mette in bocca come se fosse un accessorio qualunque. Su Twitter pioggia di commenti con critiche ma anche ironia: posso mettere la mascherina in bocca? no? ah no?#DiMartedi #Salvini#Floris ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteocoltoledel programma DiMartedì su La7 mentrelae lainper avere le mani libere e consultare alcuni appunti. L’immagine non è sfuggita ai telespettatori che hanno iniziato a commentare la scena sui social. Il dispositivo di protezione, per definizione, protegge dal virus se non è contaminato. Non a caso va cambiato spesso e non va toccato con le mani o sporcato in altri modi. E invece il “Capitano” che fa? Se loincome se fosse un accessorio qualunque. Su Twitter pioggia di commenti con critiche ma anche ironia: possore lain? no? ah no?#DiMartedi ##Floris ...

